Иван Шегра - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Шегра
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 2004 (20 лет)
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Шегра
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|69' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|27.05.2023
|67' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|21.05.2023
|1' -46'
|Аяччо (Аяччо)
|0:5
|Ренн (Ренн)
|13.05.2023
|63' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Аяччо (Аяччо)
|07.05.2023
|62' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Тулуза (Тулуза)