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    Иван Шегра - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Шегра
    Команда Аяччо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 марта 2004 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.06.2023 69' -90' Аяччо (Аяччо) 1:0 Марсель (Марсель)
    27.05.2023 67' -90' Ланс (Ланс) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    21.05.2023 1' -46' Аяччо (Аяччо) 0:5 Ренн (Ренн)
    13.05.2023 63' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Аяччо (Аяччо)
    07.05.2023 62' -90' Аяччо (Аяччо) 0:0 Тулуза (Тулуза)
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