Олег Красноперов - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Красноперов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1980 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Имя
|Олег
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Красноперов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1980 (42 года)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Локерен (Локерен)
|37'
|27.11.2014
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:1
|Металлист (Харьков)
|06.11.2014
|1' -81'
|Легия (Варшава)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|22.10.2014
|1' -57'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Легия (Варшава)
|02.10.2014
|1' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|18.09.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)