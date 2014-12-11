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Олег Красноперов
Статистика
Олег Красноперов - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1980 (46)
#32 | Полузащитник
173 см | 69 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Украины 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлист
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Металлист
0 : 1
11.12.2014
Локерен
1' - 90'
37'
Лига Европы, 5 тур
Трабзонспор
3 : 1
27.11.2014
Металлист
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Легия
2 : 1
06.11.2014
Металлист
1' - 81'
Лига Европы, 3 тур
Металлист
0 : 1
22.10.2014
Легия
1' - 57'
Лига Европы, 2 тур
Локерен
1 : 0
02.10.2014
Металлист
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Металлист
1 : 2
18.09.2014
Трабзонспор
1' - 90'
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