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    Масрур Киемидинов - статистика

    #46 | Полузащитник
    Имя Масрур
    Отчество Машхурович
    Фамилия Киемидинов
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 января 2002 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтан 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2023 46' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 5:0 Нафтан (Новополоцк)
    14.05.2023 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 0:1 Белшина (Бобруйск)
    30.04.2023 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 0:3 Динамо-Брест (Брест)
    14.04.2023 73' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
    09.04.2023 80' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Нафтан (Новополоцк)
    18.03.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:1 Нафтан (Новополоцк)
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