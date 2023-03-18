Масрур Киемидинов - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Масрур
|Отчество
|Машхурович
|Фамилия
|Киемидинов
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 2002 (22 года)
|Имя
|Масрур
|Отчество
|Машхурович
|Фамилия
|Киемидинов
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 2002 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2023
|46' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|5:0
|Нафтан (Новополоцк)
|14.05.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Белшина (Бобруйск)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо-Брест (Брест)
|14.04.2023
|73' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)
|09.04.2023
|80' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Нафтан (Новополоцк)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Нафтан (Новополоцк)