Митар Новакович - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Митар
|Фамилия
|Новакович
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|77
|Имя
|Митар
|Фамилия
|Новакович
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|189
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|6:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.11.2013
|1' -57'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.11.2013
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.10.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|28.07.2013
|37' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.07.2013
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)