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Михал Пождан
Статистика
Михал Пождан - статистика
Завершил карьеру
21 сентября 1987 (39)
#2 | Полузащитник
180 см
Польша
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Польша
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Словения
2 : 0
06.09.2019
Польша
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Польша
4 : 0
10.06.2019
Израиль
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Северная Македония
0 : 1
07.06.2019
Польша
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Польша
2 : 0
24.03.2019
Латвия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Австрия
0 : 1
21.03.2019
Польша
90' - 90'
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