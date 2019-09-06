Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015