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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Македония - Польша
Северная Македония - Польша: обзор матча 07 июня 2019
Северная Македония
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 3 тур
0 : 1
Завершен
Польша
47'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Польша
90'
Замена
Я. Горальски
️️️️
М. Клих
Желтая карточка
И. Несторовски
87'
Вторая желтая
В. Муслиу
86'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Г. Пандев
85'
Замена
А. Адеми
️️️️
С. Ристовски
76'
70'
Замена
М. Рыбус
️️️️
К. Гросицки
Желтая карточка
В. Муслиу
66'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Б. Николов
62'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
46'
Замена
К. Пентек
️️️️
П. Франковски
41'
Желтая карточка
Я. Беднарек
28'
Желтая карточка
К. Глик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Северная Македония
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Боян Маркоски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-3-1-2
23
Димитриевски
8
Алиоски
2
Бейтулай
6
Муслиу
13
Ристовски
14
Велкоски
16
Николов
7
Эльмас
10
Барди
23
Несторовски
10
Пандев
4-1-3-1-1
22
Фабиански
4
Кедзиора
18
Берешиньски
5
Беднарек
15
Глик
10
Крыховяк
23
Клих
10
Зелински
11
Гросицки
19
Франковски
9
Левандовски
13
Ристовски
5
Адеми
5
Адеми
13
Ристовски
10
Пандев
11
Хасани
11
Хасани
10
Пандев
16
Николов
9
Трайковски
9
Трайковски
16
Николов
11
Гросицки
13
Рыбус
13
Рыбус
11
Гросицки
23
Клих
6
Горальски
6
Горальски
23
Клих
19
Франковски
23
Пентек
23
Пентек
19
Франковски
Остались в запасе
Северная Македония
Польша
5
Боян Маркоски
ЦЗ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Остались в запасе
5
Боян Маркоски
ЦЗ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
23
Марьян Радески
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Статистика матча Северная Македония - Польша
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Тоше Проески
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