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    Маудо Жарджуэ - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Маудо
    Фамилия Жарджуэ
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 90' - 122' Слован 2:2
    (1:4)п         		Базель Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Эльфсборг 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 90' -122' Слован (Братислава) 2:2
    (1:4)п    		 Базель (Базель)
    09.03.2023 90' -90' Базель (Базель) 2:2 Слован (Братислава)
    28.07.2022 1' -90' Эльфсборг (Бурос) 1:2 Мольде (Мольде)
    7'
    21.07.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 4:1 Эльфсборг (Бурос)
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