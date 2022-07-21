Маудо Жарджуэ - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Маудо
|Фамилия
|Жарджуэ
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Маудо
|Фамилия
|Жарджуэ
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|90' - 122'
|Слован
|
2:2
(1:4)п
|Базель
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Эльфсборг
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2023
|90' -122'
|Слован (Братислава)
|2:2
(1:4)п
|Базель (Базель)
|09.03.2023
|90' -90'
|Базель (Базель)
|2:2
|Слован (Братислава)
|28.07.2022
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|7'
|21.07.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)