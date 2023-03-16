Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слован - Базель
Слован - Базель: обзор матча 16 марта 2023
Слован
16.03.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 2
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Базель
11'
М. Абубакари
17'
Ю. Куцка
53'
Р. Калафьори
90+3'
З. Амдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Слован - Базель
ГОЛ!
Д. Малес
1:4
ГОЛ!
Л. Ловат
1:3
ГОЛ!
Р. Калафьори
0:3
Пенальти не реализован!
Т. Барсегян
ГОЛ!
З. Амдуни
0:2
Пенальти не реализован!
Ю. Куцка
ГОЛ!
А. Диуф
0:1
Замена
М. Трновски
️️️️
А. Чован
120'
+1
104'
Желтая карточка
Р. Калафьори
101'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Д. Ндой
Замена
Т. Барсегян
️️️️
А. Чаврич
97'
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
З. Амдуни
Пас отдал
А. Диуф
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
М. Абубакари
90'
+2
Замена
М. Жарджуэ
️️️️
В. Вайсс
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ловат
86'
85'
Желтая карточка
А. Зекири
82'
Замена
Б. Финк
️️️️
Т. Джака
Замена
Ф. Лихы
️️️️
Г. Чакветадзе
72'
66'
Замена
С. Лопес
️️️️
А. Каде
66'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ж. Огустен
53'
ГОЛ! 2:1!
Р. Калафьори
Пас отдал
М. Ланг
Желтая карточка
В. Де Марко
46'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Куцка
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Абубакари
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Адриан Чован
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
6
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
4-4-1-1
1
Чован
81
Де Марко
36
Ловат
4
Кашия
17
Медведев
23
Канкава
30
Чакветадзе
7
Вайсс
33
Куцка
77
Чаврич
27
Абубакари
3-2-2-3
1
Хитц
5
Ланг
3
Пельмар
33
Калафьори
17
Диуф
34
Джака
14
Ндой
30
Каде
97
Огустен
9
Зекири
11
Амдуни
1
Чован
31
Трновски
31
Трновски
1
Чован
7
Вайсс
99
Жарджуэ
99
Жарджуэ
7
Вайсс
30
Чакветадзе
6
Лихы
6
Лихы
30
Чакветадзе
77
Чаврич
11
Барсегян
11
Барсегян
77
Чаврич
27
Абубакари
23
Зуберу
23
Зуберу
27
Абубакари
30
Каде
18
Лопес
18
Лопес
30
Каде
14
Ндой
18
Бюргер
18
Бюргер
14
Ндой
97
Огустен
19
Малес
19
Малес
97
Огустен
34
Джака
21
Финк
21
Финк
34
Джака
Остались в запасе
Слован
Базель
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
25
Андре Грин
ЛВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
25
Андре Грин
ЛВ
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Слован - Базель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Пасьенки
Новости команд
Все
Слован
Базель
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+