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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Слован
Базель - Слован: обзор матча 09 марта 2023
Базель
09.03.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Слован
6'
З. Амдуни
40'
А. Зекири
17'
Ю. Медведев
70'
М. Абубакари
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Базель - Слован
90'
+3
Замена
М. Жарджуэ
️️️️
Ю. Куцка
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Ндой
87'
87'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
М. Абубакари
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Зекири
78'
77'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
А. Чаврич
77'
Замена
А. Грин
️️️️
В. Вайсс
77'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Г. Чакветадзе
73'
Желтая карточка
Г. Кашия
70'
ГОЛ! 2:2!
М. Абубакари
Пас отдал
В. Вайсс
63'
Желтая карточка
Ф. Лихы
Замена
С. Лопес
️️️️
А. Каде
63'
Замена
А. Диуф
️️️️
Т. Джака
63'
45'
+3
Желтая карточка
В. Вайсс
ГОЛ! 2:1!
А. Зекири
Пас отдал
А. Каде
40'
17'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Медведев
Пас отдал
В. Вайсс
ГОЛ! 1:0!
З. Амдуни
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
6
Филип Лихы
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
3-2-3-2
1
Хитц
33
Калафьори
3
Пельмар
5
Ланг
34
Джака
18
Бюргер
30
Каде
12
Новоа
14
Ндой
9
Зекири
11
Амдуни
4-1-3-1-1
1
Чован
17
Медведев
81
Де Марко
4
Кашия
36
Ловат
6
Лихы
33
Куцка
7
Вайсс
30
Чакветадзе
77
Чаврич
27
Абубакари
30
Каде
18
Лопес
18
Лопес
30
Каде
34
Джака
17
Диуф
17
Диуф
34
Джака
14
Ндой
17
Миллар
17
Миллар
14
Ндой
9
Зекири
97
Огустен
97
Огустен
9
Зекири
33
Куцка
99
Жарджуэ
99
Жарджуэ
33
Куцка
77
Чаврич
4
Уче
4
Уче
77
Чаврич
27
Абубакари
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
27
Абубакари
30
Чакветадзе
11
Барсегян
11
Барсегян
30
Чакветадзе
7
Вайсс
25
Грин
25
Грин
7
Вайсс
Остались в запасе
Базель
Слован
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Базель - Слован
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
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Тун
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08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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- : -
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Информация о матче
Стадион:
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