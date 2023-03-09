Фади Зидан - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Фади
|Фамилия
|Зидан
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хайфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Фади
|Фамилия
|Зидан
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хайфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|63' - 90'
|Кайрат
|2:3
|Жетысу
|Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Жетысу
|1:1
|Тобол
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|14.03.2023
|46' - 90'
|Ордабасы
|2:0
|Жетысу
|Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|63' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Жетысу (Талдыкорган)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|14.03.2023
|46' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|2:0
|Жетысу (Талдыкорган)
|09.03.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)