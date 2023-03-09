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    Фади Зидан - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Фади
    Фамилия Зидан
    Команда Жетысу
    Состав Основной
    Родной город Хайфа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 63' - 90' Кайрат 2:3 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
    02.04.2023 Был в запасе Жетысу 1:1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    14.03.2023 46' - 90' Ордабасы 2:0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жетысу 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 63' -90' Кайрат (Алматы) 2:3 Жетысу (Талдыкорган)
    02.04.2023 Был в запасе Жетысу (Талдыкорган) 1:1 Тобол (Костанай)
    14.03.2023 46' -90' Ордабасы (Шымкент) 2:0 Жетысу (Талдыкорган)
    09.03.2023 Был в запасе Жетысу (Талдыкорган) 0:2 Астана (Астана)
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