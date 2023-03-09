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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Астана
Жетысу - Астана: обзор матча 09 марта 2023
Жетысу
09.03.2023, четверг, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Астана
68'
Д. Дарбо (П)
77'
А. Бейсебеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Астана
90'
+2
Замена
А. Дарабаев
️️️️
Ф. Урега
90'
+2
Замена
С. Басманов
️️️️
Д. Дарбо
86'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
В. Прокопенко
82'
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
Ж. Томашевич
Желтая карточка
М. Хасейн
81'
Замена
А. Балтабеков
️️️️
И. Амирсеитов
80'
Замена
Р. Ардазишвили
️️️️
Б. Турысбек
80'
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Бейсебеков
Замена
Й. Стоянович
️️️️
Р. Теверов
70'
Замена
М. Хасейн
️️️️
Н. Чучкич
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Дарбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
21
Дидье Кадио
ЦЗ
26
Илиас Хассани
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
5
Мате Цинцадзе
ОП
17
Давид Есимбеков
ЦП
23
Ильяс Амирсеитов
ЦФ
24
Никола Чучкич
ЦФ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
29
Душан Йованчич
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Жетысу
20
Максат Амирханов
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
15
Йован Стоянович
ЦП
11
Рати Ардазишвили
ЦП
6
Эрболат Рустемов
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
8
Мади Хасейн
ЦФ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
2
Рафкат Аслан
ЦФ
1
Андрей Шабанов
ЦФ
77
Фади Зидан
ЦФ
23
Асхат Балтабеков
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
3-1-1-5
20
Пасеченко
21
Кадио
26
Хассани
91
Назаренко
5
Цинцадзе
17
Есимбеков
24
Чучкич
9
Теверов
67
Атыханов
15
Турысбек
23
Амирсеитов
4-1-2-1-2
93
Чондрич
13
Оганесян
5
Томашевич
15
Бейсебеков
55
Аманович
29
Йованчич
10
Томасов
70
Урега
7
Эбонг
98
Дарбо
19
Прокопенко
9
Теверов
15
Стоянович
15
Стоянович
9
Теверов
15
Турысбек
11
Ардазишвили
11
Ардазишвили
15
Турысбек
24
Чучкич
8
Хасейн
8
Хасейн
24
Чучкич
23
Амирсеитов
23
Балтабеков
23
Балтабеков
23
Амирсеитов
5
Томашевич
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
5
Томашевич
70
Урега
6
Дарабаев
6
Дарабаев
70
Урега
98
Дарбо
13
Басманов
13
Басманов
98
Дарбо
19
Прокопенко
95
Аимбетов
95
Аимбетов
19
Прокопенко
Остались в запасе
Жетысу
Астана
20
Максат Амирханов
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
6
Эрболат Рустемов
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
2
Рафкат Аслан
ЦФ
1
Андрей Шабанов
ЦФ
77
Фади Зидан
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
19
Михаил Габышев
ПЗ
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Исламбек Куат
ОП
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
20
Максат Амирханов
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
6
Эрболат Рустемов
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
2
Рафкат Аслан
ЦФ
1
Андрей Шабанов
ЦФ
77
Фади Зидан
ЦФ
Остались в запасе
19
Михаил Габышев
ПЗ
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Исламбек Куат
ОП
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Жетысу - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
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