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    Лео Антонио - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Лео
    Фамилия Антонио
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июня 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 11' Днепр-1 5:2 Львов Украина. Премьер-лига, 20 тур
    02.04.2023 1' - 90' Львов 0:2 Динамо Украина. Премьер-лига, 19 тур
    18.03.2023 1' - 58' Львов 2:2 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -11' Днепр-1 (Днепр) 5:2 Львов (Львов)
    02.04.2023 1' -90' Львов (Львов) 0:2 Динамо (Киев)
    18.03.2023 1' -58' Львов (Львов) 2:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    11.03.2023 1' -90' Заря (Луганск) 3:1 Львов (Львов)
    53'
    06.03.2023 1' -70' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
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