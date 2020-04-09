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Спартак Сб
Лео Антонио
Статистика
€ 150 тыс
Лео Антонио - статистика
Спартак Сб
9 июня 1997 (29)
#27 | Полузащитник
184 см
Бразилия
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Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2025/2026
Сербия. Суперлига 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Львов
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Днепр-1
5 : 2
09.04.2023
Львов
1' - 11'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Львов
0 : 2
02.04.2023
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Львов
2 : 2
18.03.2023
Кривбасс
1' - 58'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Заря
3 : 1
11.03.2023
Львов
1' - 90'
53'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Львов
1 : 0
06.03.2023
Минай
1' - 70'
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