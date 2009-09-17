Эмре Гюнгер - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Гюнгер
|Команда
|Газиантепспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1984 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Гюнгер
|Команда
|Газиантепспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1984 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Галатасарай
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2010
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Галатасарай (Стамбул)
|16.12.2009
|68' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Галатасарай (Стамбул)
|05.11.2009
|87' -90'
|Динамо (Бухарест)
|0:3
|Галатасарай (Стамбул)
|22.10.2009
|Был в запасе
|Галатасарай (Стамбул)
|4:1
|Динамо (Бухарест)
|17.09.2009
|1' -24'
|Панатинаикос (Афины)
|1:3
|Галатасарай (Стамбул)