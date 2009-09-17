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    Эмре Гюнгер - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Эмре
    Фамилия Гюнгер
    Команда Газиантепспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 1984 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Галатасарай 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2010 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Галатасарай (Стамбул)
    16.12.2009 68' -90' Штурм (Грац) 1:0 Галатасарай (Стамбул)
    05.11.2009 87' -90' Динамо (Бухарест) 0:3 Галатасарай (Стамбул)
    22.10.2009 Был в запасе Галатасарай (Стамбул) 4:1 Динамо (Бухарест)
    17.09.2009 1' -24' Панатинаикос (Афины) 1:3 Галатасарай (Стамбул)
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