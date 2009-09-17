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Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Галатасарай
Панатинаикос - Галатасарай: обзор матча 17 сентября 2009
Панатинаикос
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
1 : 3
Завершен
Галатасарай
77'
Д. Салпингидис
5'
Элано
47'
М. Барош
56'
Х. Саррьеги (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Галатасарай
ГОЛ! 1:3!
Д. Салпингидис
Пас отдал
Г. Карагунис
Желтая карточка
У. Учар
Замена
Б. Эзбек
️️️️
А. Кейта
Желтая карточка
Э. Ашык
Замена
А. Туран
️️️️
М. Топал
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Х. Саррьеги
Желтая карточка
Н. Спиропулос
Замена
С. Нинис
️️️️
Л. Христодулопулос
Замена
А. Петропулос
️️️️
К. Кацуранис
ГОЛ! 0:2!
М. Барош
Желтая карточка
Л. Франко
Замена
У. Учар
️️️️
Э. Гюнгер
Желтая карточка
Х. Саррьеги
17'
ГОЛ! 0:1!
Элано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
(К)
ЛП
5
Себастьян Лето
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ПП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Галатасарай
1
Леонардо Франко
ВР
22
Хакан Балта
ЛЗ
21
Эмре Ашык
(К)
ЦЗ
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЛП
16
Мустафа Сарп
ОП
99
Гарри Кьюэлл
ЦП
8
Элано
ЦП
12
Абдул-Кадер Кейта
ПП
27
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
19
Габриэл
ПВ
28
Антонис Петропулос
ЦФ
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Барыш Эзбек
ЦП
20
Шабани Нонда
ЦФ
4-5-1
1
Галинович
21
Спиропулос
3
Саррьеги
30
Бьярсмюр
17
Маринос
14
Карагунис
5
Лето
15
Жилберто
7
Христодулопулос
28
Кацуранис
14
Салпингидис
4-1-4-1
1
Франко
55
Сариоглу
21
Ашык
4
Гюнгер
22
Балта
16
Сарп
12
Кейта
99
Кьюэлл
8
Элано
5
Топал
27
Барош
28
Кацуранис
28
Петропулос
28
Петропулос
28
Кацуранис
7
Христодулопулос
11
Нинис
11
Нинис
7
Христодулопулос
4
Гюнгер
33
Учар
33
Учар
4
Гюнгер
5
Топал
66
Туран
66
Туран
5
Топал
12
Кейта
8
Эзбек
8
Эзбек
12
Кейта
Остались в запасе
Панатинаикос
Галатасарай
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
19
Габриэл
ПВ
Главный тренер
Хенк тен Кате
20
Шабани Нонда
ЦФ
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
Главный тренер
Франк Райкард
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
19
Габриэл
ПВ
Остались в запасе
20
Шабани Нонда
ЦФ
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Главный тренер
Франк Райкард
Статистика матча Панатинаикос - Галатасарай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Помощники судьи:
Лука Маджани
Эленито Ди Либераторе (оба - Италия)
Делегат:
Рудольф Заврл (Словения)
Стадион:
Апостолос Николаидис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:50 (прямая)
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