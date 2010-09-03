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    Левон Пачаджян - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Левон
    Фамилия Пачаджян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 171
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2011 1' -57' Россия 3:1 Армения
    55'
    12.10.2010 Был в запасе Армения 4:0 Андорра
    08.10.2010 1' -46' Армения 3:1 Словакия
    07.09.2010 1' -70' Северная Македония 2:2 Армения
    03.09.2010 1' -90' Армения 0:1 Ирландия
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