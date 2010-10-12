Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Армения - Андорра
Армения - Андорра: обзор матча 12 октября 2010
Армения
12.10.2010, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 4 тур
4 : 0
Завершен
Андорра
4'
Г. Казарян
33'
Ю. Мовсисян
52'
М. Пиццелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Андорра
Замена
Ж. Рубио
️️️️
К. Мартинес
Замена
А. Юспашян
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
Х. Андорра
Желтая карточка
М. Виейра
Замена
Э. Малакян
️️️️
Г. Казарян
Замена
Х. Андорра
️️️️
М. Валес
Желтая карточка
И. Лима
Желтая карточка
Ф. Силва
Замена
О. Гоарян
️️️️
Ю. Мовсисян
ГОЛ! 3:0!
М. Пиццелли
Замена
М. Хименес
️️️️
С. Морено
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мовсисян
ГОЛ! 1:0!
Г. Казарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
ПЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Марк Бернаус
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
5
Фернандо Силва
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Левон Пачаджян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
0
Оганнес Гоарян
ЦФ
Андорра
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
10
Маноло Хименес
ОП
14
Даниэль Мехиас
ЦП
3-5-2
1
Березовский
0
Мкоян
5
Арзуманян
0
Овсепян
0
Эдигарян
8
Пиццелли
12
Казарян
7
Едигарян
18
Мхитарян
22
Манучарян
0
Мовсисян
3-2-2-1-2
1
Хосеп Гомес
18
Айяла
2
Мартинес
6
Лима
15
Эскура
3
Бернаус
3
Валес
8
Виейра
11
Морено
19
Гомес
5
Силва
0
Мовсисян
0
Гоарян
0
Гоарян
0
Мовсисян
8
Пиццелли
0
Юспашян
0
Юспашян
8
Пиццелли
12
Казарян
0
Малакян
0
Малакян
12
Казарян
3
Валес
0
Андорра
0
Андорра
3
Валес
2
Мартинес
18
Рубио
18
Рубио
2
Мартинес
11
Морено
10
Хименес
10
Хименес
11
Морено
Остались в запасе
Армения
Андорра
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Левон Пачаджян
ЦП
Главный тренер
Вардан Минасян
14
Даниэль Мехиас
ЦП
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Левон Пачаджян
ЦП
Остались в запасе
14
Даниэль Мехиас
ЦП
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Армения - Андорра
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Армения
Андорра
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
09:21
Чемпион России Коваленко прояснил ситуацию с получением армянского гражданства
14 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
09:21
Чемпион России Коваленко прояснил ситуацию с получением армянского гражданства
14 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Черногория – Армения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Литва – Андорра: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Гибралтар – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
Гибралтар – Андорра: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+