Юрген Паточка - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Паточка
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1977 (45 лет)
|Рост
|192
|Вес
|89
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Паточка
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1977 (45 лет)
|Рост
|192
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|67' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|2:0
|Рапид (Вена)
|02.12.2010
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Порту (Порту)
|80'
|04.11.2010
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|ЦСКА (София)
|21.10.2010
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:2
|Рапид (Вена)
|30.09.2010
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Бешикташ (Стамбул)
|16.09.2010
|80' -90'
|Порту (Порту)
|3:0
|Рапид (Вена)