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    Юрген Паточка - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Юрген
    Фамилия Паточка
    Команда Аустрия Л
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июля 1977 (45 лет)
    Рост 192
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 67' -90' Бешикташ (Стамбул) 2:0 Рапид (Вена)
    02.12.2010 1' -90' Рапид (Вена) 1:3 Порту (Порту)
    80'
    04.11.2010 Был в запасе Рапид (Вена) 1:2 ЦСКА (София)
    21.10.2010 Был в запасе ЦСКА (София) 0:2 Рапид (Вена)
    30.09.2010 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Бешикташ (Стамбул)
    16.09.2010 80' -90' Порту (Порту) 3:0 Рапид (Вена)
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