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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - ЦСКА София
Рапид - ЦСКА София: обзор матча 04 ноября 2010
Рапид
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА София
56'
Х. Салихи (П)
64'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - ЦСКА София
Желтая карточка
Б. Галчев
Желтая карточка
К. Стоянов
Замена
К. Янев
️️️️
А. Тонев
Замена
Ф. Грилло
️️️️
Р. Трифонов
Замена
С. Делев
️️️️
Г. Нельсон
Замена
А. Добер
️️️️
Я. Пехливан
Желтая карточка
Маркиньос
Замена
К. Триммель
️️️️
М. Кацер
Замена
Р. Гартлер
️️️️
А. Нухиу
Желтая карточка
К. Драцан
ГОЛ! 1:1!
Маркиньос
Пас отдал
А. Тонев
Желтая карточка
Д. Акваро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Салихи
Желтая карточка
Г. Нельсон
Желтая карточка
Я. Пехливан
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Раймунд Хедль
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
Рагнвальд Сома
ЦЗ
19
Кристофер Драцан
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
14
Хамди Салихи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
ЦСКА София
23
Раис М'Боли
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
6
Джузеппе Акваро
ЦЗ
71
Борис Галчев
ЦП
8
Румен Трифонов
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
8
Коста Янев
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
28
Маркиньос
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
Главный тренер
Павел Дочев
Рапид
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
3
Юрген Паточка
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
23
Андреас Добер
ПЗ
21
Кристоф Заурер
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
13
Рене Гартлер
ЦФ
ЦСКА София
1
Здравко Чавдаров
ВР
22
Марко Эспозито
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
23
Уильям
ЦП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
4-4-2
1
Хедль
14
Кацер
6
Зоннляйтнер
22
Сома
28
Кайхан
19
Драцан
8
Кавлак
6
Пехливан
6
Хейккинен
9
Нухиу
14
Салихи
3-5-2
23
М'Боли
25
Минев
6
Акваро
4
Стоянов
71
Галчев
24
Тонев
8
Янев
8
Нельсон
8
Трифонов
99
Платини
28
Маркиньос
9
Нухиу
13
Гартлер
13
Гартлер
9
Нухиу
14
Кацер
28
Триммель
28
Триммель
14
Кацер
6
Пехливан
23
Добер
23
Добер
6
Пехливан
8
Трифонов
87
Грилло
87
Грилло
8
Трифонов
8
Нельсон
7
Делев
7
Делев
8
Нельсон
Остались в запасе
Рапид
ЦСКА София
21
Кристоф Заурер
ЦП
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
3
Юрген Паточка
ЦЗ
7
Штефан Куловиц
ЦП
Главный тренер
Петер Пакульт
22
Марко Эспозито
ЦЗ
23
Уильям
ЦП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
1
Здравко Чавдаров
ВР
Главный тренер
Павел Дочев
Остались в запасе
21
Кристоф Заурер
ЦП
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
3
Юрген Паточка
ЦЗ
7
Штефан Куловиц
ЦП
Остались в запасе
22
Марко Эспозито
ЦЗ
23
Уильям
ЦП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
1
Здравко Чавдаров
ВР
Главный тренер
Петер Пакульт
Главный тренер
Павел Дочев
Статистика матча Рапид - ЦСКА София
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Стадион:
Герхард Ханаппи
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