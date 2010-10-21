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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Рапид
ЦСКА София - Рапид: обзор матча 21 октября 2010
ЦСКА София
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
0 : 2
Завершен
Рапид
28'
Я. Веннегор оф Хесселинк
32'
Ш. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Рапид
Замена
К. Триммель
️️️️
Ш. Хофманн
Замена
А. Нухиу
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Замена
М. Дечев
️️️️
К. Стоянов
Замена
К. Драцан
️️️️
К. Заурер
Замена
А. Тонев
️️️️
Г. Нельсон
Желтая карточка
К. Тибони
Замена
К. Тибони
️️️️
Й. Минев
Желтая карточка
М. Хейккинен
ГОЛ! 0:2!
Ш. Хофманн
Пас отдал
Я. Веннегор оф Хесселинк
ГОЛ! 0:1!
Я. Веннегор оф Хесселинк
Пас отдал
Ш. Хофманн
14'
Желтая карточка
В. Кавлак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
23
Раис М'Боли
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
25
Йордан Минев
ЛЗ
6
Джузеппе Акваро
ЦЗ
5
Тодор Янчев
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
8
Румен Трифонов
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
28
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Павел Дочев
Рапид
1
Раймунд Хедль
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
22
Рагнвальд Сома
ЦЗ
21
Кристоф Заурер
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
ЦСКА София
1
Здравко Чавдаров
ВР
27
Мартин Дечев
ЦЗ
10
Лукас Трекаричи
ЦП
23
Уильям
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
9
Дормушали Саиходжа
ЦФ
16
Кристиан Тибони
ЦФ
Рапид
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
3
Юрген Паточка
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Кристофер Драцан
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
14
Хамди Салихи
ЦФ
3-2-2-3
23
М'Боли
6
Акваро
5
Янчев
2
Виданов
25
Минев
4
Стоянов
8
Трифонов
8
Нельсон
28
Маркиньос
7
Делев
9
Шеридан
3-2-4-1
1
Хедль
6
Зоннляйтнер
11
Хофманн
22
Сома
28
Кайхан
14
Кацер
6
Хейккинен
6
Пехливан
8
Кавлак
21
Заурер
19
Веннегор оф Хесселинк
25
Минев
16
Тибони
16
Тибони
25
Минев
4
Стоянов
27
Дечев
27
Дечев
4
Стоянов
8
Нельсон
24
Тонев
24
Тонев
8
Нельсон
21
Заурер
19
Драцан
19
Драцан
21
Заурер
11
Хофманн
28
Триммель
28
Триммель
11
Хофманн
19
Веннегор оф Хесселинк
9
Нухиу
9
Нухиу
19
Веннегор оф Хесселинк
Остались в запасе
ЦСКА София
Рапид
9
Дормушали Саиходжа
ЦФ
10
Лукас Трекаричи
ЦП
23
Уильям
ЦП
1
Здравко Чавдаров
ВР
Главный тренер
Павел Дочев
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
3
Юрген Паточка
ЦЗ
7
Штефан Куловиц
ЦП
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Остались в запасе
9
Дормушали Саиходжа
ЦФ
10
Лукас Трекаричи
ЦП
23
Уильям
ЦП
1
Здравко Чавдаров
ВР
Остались в запасе
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
3
Юрген Паточка
ЦЗ
7
Штефан Куловиц
ЦП
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Павел Дочев
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча ЦСКА София - Рапид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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