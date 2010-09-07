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    Юрген Махо - статистика

    Вратарь
    Имя Юрген
    Фамилия Махо
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 августа 1977 (45 лет)
    Рост 193
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австрия 5 -8 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.03.2011 1' -90' Турция 2:0 Австрия
    25.03.2011 1' -90' Австрия 0:2 Бельгия
    12.10.2010 1' -90' Бельгия 4:4 Австрия
    08.10.2010 1' -90' Австрия 3:0 Азербайджан
    07.09.2010 1' -90' Австрия 2:0 Казахстан
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