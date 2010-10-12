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Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Австрия
Бельгия - Австрия: обзор матча 12 октября 2010
Бельгия
12.10.2010, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 4 тур
4 : 4
Завершен
Австрия
11'
Й. Фоссен
47'
М. Феллайни
87'
М. Огунжими
90'
Н. Ломбертс
14'
Ф. Шимер
29'
М. Арнаутович
62'
Ф. Шимер
90+3'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Австрия
+3
ГОЛ! 4:4!
М. Харник
ГОЛ! 4:3!
Н. Ломбертс
Замена
М. Харник
️️️️
М. Арнаутович
ГОЛ! 3:3!
М. Огунжими
Желтая карточка
Ф. Кляйн
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Феллайни
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Т. Симонс
Замена
Я. Пехливан
️️️️
З. Юнузович
Красная карточка
П. Шарнер
Желтая карточка
Т. Симонс
ГОЛ! 2:3!
Ф. Шимер
Замена
Э. Хоффер
️️️️
В. Кавлак
ГОЛ! 2:2!
М. Феллайни
Замена
Д. Боята
️️️️
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
Н. Ломбертс
+1
Желтая карточка
Ф. Шимер
ГОЛ! 1:2!
М. Арнаутович
Желтая карточка
Ш. Майерхофер
14'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шимер
ГОЛ! 1:0!
Й. Фоссен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
0
Логан Бэйлли
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
0
Жонатан Лежар
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Марвин Огунжими
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Австрия
21
Юрген Махо
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
3
Франц Шимер
ОП
0
Вели Кавлак
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
11
Штефан Майерхофер
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
9
Роланд Линц
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
11
Мартин Харник
ЦФ
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
4-4-2
0
Бэйлли
2
Алдервейрелд
4
Компани
5
Вертонген
3
Ломбертс
0
Лежар
6
Витсель
3
Симонс
8
Феллайни
20
Фоссен
16
Огунжими
4-2-2-2
21
Махо
15
Предль
16
Шарнер
17
Кляйн
5
Фукс
14
Баумгартлингер
3
Шимер
0
Кавлак
10
Юнузович
7
Арнаутович
11
Майерхофер
2
Алдервейрелд
4
Боята
4
Боята
2
Алдервейрелд
8
Феллайни
10
Азар
10
Азар
8
Феллайни
3
Симонс
9
Лукаку
9
Лукаку
3
Симонс
10
Юнузович
6
Пехливан
6
Пехливан
10
Юнузович
7
Арнаутович
11
Харник
11
Харник
7
Арнаутович
0
Кавлак
9
Хоффер
9
Хоффер
0
Кавлак
Остались в запасе
Бельгия
Австрия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
0
Кристиан Гратцей
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
9
Роланд Линц
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Константини
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Остались в запасе
0
Кристиан Гратцей
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
9
Роланд Линц
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Дитмар Константини
Статистика матча Бельгия - Австрия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Король Бодуэн
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