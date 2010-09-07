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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Казахстан
Австрия - Казахстан: обзор матча 07 сентября 2010
Австрия
07.09.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Казахстан
90+1'
Р. Линц
90+2'
Э. Хоффер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Казахстан
ГОЛ! 2:0!
Э. Хоффер
+2
ГОЛ! 1:0!
Р. Линц
+1
Желтая карточка
М. Рожков
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
М. Янко
Замена
М. Рожков
️️️️
А. Кислицын
Замена
Д. Алаба
️️️️
М. Харник
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Я. Яншер
Желтая карточка
Я. Яншер
Замена
М. Азовский
️️️️
А. Нургалиев
Желтая карточка
А. Кислицын
Замена
С. Хижниченко
️️️️
Г. Мальцев
+1
Желтая карточка
А. Нургалиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
21
Юрген Махо
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
3
Франц Шимер
ОП
0
Вели Кавлак
ЦП
18
Экрем Даг
ЦП
9
Роланд Линц
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
6
Андрей Карпович
ЛЗ
0
Алексей Попов
ЦЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
11
Евгений Аверченко
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
0
Глеб Мальцев
ЦФ
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
11
Штефан Майерхофер
ЦФ
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Владислав Чернышов
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
20
Максим Азовский
ЦП
8
Сергей Скорых
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
3-1-4-2
21
Махо
5
Фукс
4
Погатец
15
Предль
3
Шимер
0
Кавлак
9
Линц
22
Яншер
18
Даг
11
Харник
21
Янко
3-2-4-1
22
Сидельников
0
Попов
5
Абдулин
3
Кислицын
2
Киров
6
Карпович
15
Гетериев
14
Нургалиев
11
Жумаскалиев
11
Аверченко
0
Мальцев
11
Харник
8
Алаба
8
Алаба
11
Харник
22
Яншер
9
Хоффер
9
Хоффер
22
Яншер
21
Янко
11
Майерхофер
11
Майерхофер
21
Янко
14
Нургалиев
20
Азовский
20
Азовский
14
Нургалиев
3
Кислицын
0
Рожков
0
Рожков
3
Кислицын
0
Мальцев
20
Хижниченко
20
Хижниченко
0
Мальцев
Остались в запасе
Австрия
Казахстан
0
Кристиан Гратцей
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Дитмар Константини
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Владислав Чернышов
ЦЗ
8
Сергей Скорых
ЦП
Остались в запасе
0
Кристиан Гратцей
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Остались в запасе
12
Александр Мокин
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
0
Владислав Чернышов
ЦЗ
8
Сергей Скорых
ЦП
Главный тренер
Дитмар Константини
Статистика матча Австрия - Казахстан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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