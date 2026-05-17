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Дания. Суперлига
Команды
Виборг
Стипе Радич
Статистика
€ 1,20 млн
Стипе Радич - статистика
Виборг
10 июня 2000 (26), Сплит
#55 | Защитник
190 см
Хорватия
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Голландия. Эредивизие 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виборг
19
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
6 : 2
17.05.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 26 тур
Сендерийск
0 : 2
12.04.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 25 тур
Виборг
1 : 2
06.04.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 24 тур
Виборг
1 : 1
22.03.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 23 тур
Брондбю
0 : 1
15.03.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Виборг
2 : 1
01.03.2026
Нордшелланд
89' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Орхус
5 : 2
22.02.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
1 : 0
15.02.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Силькеборг
0 : 1
08.02.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
3 : 3
07.12.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Сендерийск
2 : 2
28.11.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Виборг
5 : 2
23.11.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Фредерисия
0 : 3
09.11.2025
Виборг
1' - 90'
79'
Дания. Суперлига, 14 тур
Виборг
3 : 2
02.11.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Копенгаген
0 : 0
26.10.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2025
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
2 : 1
05.10.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Виборг
2 : 1
28.09.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
20.09.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
1 : 2
14.09.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
1 : 2
29.08.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
1 : 0
25.08.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
2 : 3
17.08.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
1 : 0
08.08.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Брондбю
0 : 2
03.08.2025
Виборг
1' - 90'
69'
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
3 : 1
27.07.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
2 : 3
18.07.2025
Копенгаген
1' - 90'
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