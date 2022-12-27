Ник Гиллекенс - статистика
#20 | Вратарь
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Гиллекенс
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Левен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Гиллекенс
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Левен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Стандард
|2:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|17.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.12.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|6:0
|Остенде (Остенде)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Серен (Серен)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:3
|Вестерло (Вестерло)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|5:4
|Вестерло (Вестерло)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)