Орландо Энгелаар - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Орландо
|Фамилия
|Энгелаар
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1979 (43 года)
|Рост
|198
|Вес
|92
|Имя
|Орландо
|Фамилия
|Энгелаар
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1979 (43 года)
|Рост
|198
|Вес
|92
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:3
|ПСВ (Эйндховен)
|23.11.2012
|1' -67'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:2
|Днепр (Днепр)
|08.11.2012
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|25.10.2012
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|АИК (Стокгольм)
|20.09.2012
|46' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|ПСВ (Эйндховен)