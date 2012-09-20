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    Орландо Энгелаар - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Орландо
    Фамилия Энгелаар
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1979 (43 года)
    Рост 198
    Вес 92
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:3 ПСВ (Эйндховен)
    23.11.2012 1' -67' ПСВ (Эйндховен) 1:2 Днепр (Днепр)
    08.11.2012 1' -90' АИК (Стокгольм) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    25.10.2012 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:1 АИК (Стокгольм)
    20.09.2012 46' -90' Днепр (Днепр) 2:0 ПСВ (Эйндховен)
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