Матеус Буэно - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Буэно
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Коритиба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Буэно
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Коритиба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жил Висенте
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -53'
|Жил Висенте (Барселуш)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|18.08.2022
|61' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:0
|Жил Висенте (Барселуш)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|03.08.2022
|60' -90'
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)