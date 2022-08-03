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    Матеус Буэно - статистика

    #57 | Полузащитник
    Имя Матеус
    Фамилия Буэно
    Команда Жил Висенте
    Состав Основной
    Родной город Коритиба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 1998 (24 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жил Висенте 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -53' Жил Висенте (Барселуш) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    18.08.2022 61' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:0 Жил Висенте (Барселуш)
    11.08.2022 Был в запасе Жил Висенте (Барселуш) 4:0 Рига (Рига)
    03.08.2022 60' -90' Рига (Рига) 1:1 Жил Висенте (Барселуш)
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