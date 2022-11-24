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    На Сан-Хо - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя На
    Фамилия Сан-Хо
    Команда Сеул
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 августа 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2022 Был в запасе Бразилия 4:1 Южная Корея
    02.12.2022 Был в запасе Южная Корея 2:1 Португалия
    28.11.2022 46' -90' Южная Корея 2:3 Гана
    24.11.2022 1' -74' Уругвай 0:0 Южная Корея
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