На Сан-Хо - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|На
|Фамилия
|Сан-Хо
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Имя
|На
|Фамилия
|Сан-Хо
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2022
|Был в запасе
|Бразилия
|4:1
|Южная Корея
|02.12.2022
|Был в запасе
|Южная Корея
|2:1
|Португалия
|28.11.2022
|46' -90'
|Южная Корея
|2:3
|Гана
|24.11.2022
|1' -74'
|Уругвай
|0:0
|Южная Корея