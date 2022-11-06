Мабрук Руаи - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Мабрук
|Фамилия
|Руаи
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Мабрук
|Фамилия
|Руаи
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эшторил
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|0:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|29.01.2023
|68' -90'
|Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Маритиму (Фуншал)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)
|16.01.2023
|81' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Каза Пиа (Лиссабон)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Арука (Арука)
|2:0
|Эшторил (Эшторил)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|0:0
|Боавишта (Порту)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|3:1
|Эшторил (Эшторил)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|1:5
|Бенфика (Лиссабон)