Кевин Кубемба - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Кубемба
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Кубемба
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|02.12.2022
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.11.2022
|1' -46'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -72'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|06.11.2022
|69' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Динамо (Киев)