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    Кевин Кубемба - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Кубемба
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 марта 1993 (29 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2022 Был в запасе Рух (Львов) 2:2 Черноморец (Одесса)
    02.12.2022 46' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    25.11.2022 1' -46' Черноморец (Одесса) 0:0 Металлист (Харьков)
    14.11.2022 1' -72' Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
    06.11.2022 69' -90' Черноморец (Одесса) 0:3 Динамо (Киев)
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