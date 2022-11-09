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    Декстер Лембикиса - статистика

    #81 | Защитник
    Имя Декстер
    Фамилия Лембикиса
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 ноября 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.01.2023 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1
    (4:3)п    		 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    20.12.2022 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:0 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
    09.11.2022 82' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Лидс (Лидс)
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