Декстер Лембикиса - статистика
#81 | Защитник
|Имя
|Декстер
|Фамилия
|Лембикиса
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 2003 (19 лет)
|Имя
|Декстер
|Фамилия
|Лембикиса
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.12.2022
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|09.11.2022
|82' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)