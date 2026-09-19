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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Чорум
Мохамед Диоманде
Статистика
€ 7 млн
Мохамед Диоманде - статистика
Чорум
30 октября 2001 (24)
#10 | Полузащитник
183 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Чорум
1 : 2
19.09.2026
Аланьяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 5
12.09.2026
Чорум
1' - 58'
15'
Турция. Суперлига, 4 тур
Чорум
3 : 0
06.09.2026
Эюпспор
1' - 66'
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Турция. Суперлига 2026/2027
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Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Ягеллония
2 : 1
06.08.2026
Рейнджерс
1' - 90'
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