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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Селтик
Бенжамин Нигрен
Статистика
€ 14 млн
Бенжамин Нигрен - статистика
Селтик
8 июля 2001 (25), Гетеборг
#8 | Нападающий
186 см
Швеция
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
1' - 80'
8'
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
76' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
0 : 1
20.09.2026
Рейнджерс
1' - 63'
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
17.09.2026
Ференцварош
57' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
09.09.2026
Селтик
67' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Миррен
1 : 2
05.09.2026
Селтик
1' - 90'
51'
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Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Селтик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
17.09.2026
Ференцварош
57' - 90'
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