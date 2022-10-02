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    Николай Валлис - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Николай
    Фамилия Валлис
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Люнгбю 1:0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    27.02.2023 1' - 90' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    82'
    19.02.2023 1' - 89' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    31' 75' 83'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брондбю 13 5 3 1 0
    Силькеборг 6 2 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Брондбю (Бреннбю)
    27.02.2023 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 Брондбю (Бреннбю)
    82'
    19.02.2023 1' -89' Брондбю (Бреннбю) 5:2 Хорсенс (Хорсенс)
    31' 75' 83'
    13.11.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    06.11.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    30.10.2022 1' -69' Брондбю (Бреннбю) 3:2 Ольборг (Ольборг)
    12'
    23.10.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 2:2 Брондбю (Бреннбю)
    61'
    16.10.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    09.10.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 2:3 Брондбю (Бреннбю)
    02.10.2022 1' -86' Брондбю (Бреннбю) 3:3 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    18'
    18.09.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    11.09.2022 1' -87' Брондбю (Бреннбю) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    83' 1'
    04.09.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:2 Брондбю (Бреннбю)
    28.08.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    22' 90'
    21.08.2022 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 0:2 Силькеборг (Силькеборг)
    14.08.2022 1' -76' Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    08.08.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    59'
    31.07.2022 1' -78' Силькеборг (Силькеборг) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    7'
    22.07.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    31'
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