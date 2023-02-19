Александер Линд - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Линд
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Линд
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Силькеборг
|2:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|84' - 90'
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Нордшелланд (Фарум)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|19.02.2023
|84' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)