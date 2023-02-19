Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александер Линд - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Александер
    Фамилия Линд
    Команда Силькеборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июня 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Силькеборг 2:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 Был в запасе Орхус 1:1 Силькеборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 84' - 90' Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Силькеборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 2:1 Нордшелланд (Фарум)
    26.02.2023 Был в запасе Орхус (Орхус) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    19.02.2023 84' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    23.10.2022 Был в запасе Хорсенс (Хорсенс) 3:2 Силькеборг (Силькеборг)
    • Читайте нас: 
    11