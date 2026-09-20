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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Эрзурумспор
Нариман Ахундзаде
Статистика
€ 2 млн
Нариман Ахундзаде - статистика
Эрзурумспор
23 апреля 2004 (22)
#90 | Нападающий
Азербайджан
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Эрзурумспор
1 : 0
20.09.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Коламбус
1 : 2
23.07.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 83'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
85' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
79' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
82' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
87' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
1 : 1
13.04.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
05.04.2026
Коламбус
90' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
88' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
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