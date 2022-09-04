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    Реалдо Фили - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Реалдо
    Фамилия Фили
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
    06.11.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:3 Динамо (Киев)
    24.10.2022 88' -90' Колос (Ковалевка) 1:1 Черноморец (Одесса)
    90'
    08.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:1 Черноморец (Одесса)
    02.10.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:2 Александрия (Александрия)
    10.09.2022 71' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Черноморец (Одесса)
    80'
    04.09.2022 1' -59' Черноморец (Одесса) 1:1 Ингулец (Петрово)
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