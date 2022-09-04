Реалдо Фили - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Реалдо
|Фамилия
|Фили
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Реалдо
|Фамилия
|Фили
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Динамо (Киев)
|24.10.2022
|88' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|90'
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|10.09.2022
|71' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|80'
|04.09.2022
|1' -59'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)