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Eduardo Borges
Статистика
Eduardo Borges - статистика
Завершил карьеру
#24 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Каза Пиа
1 : 2
13.11.2022
Шавиш
90' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
0 : 0
07.11.2022
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
5 : 0
29.10.2022
Шавиш
76' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Шавиш
3 : 1
23.10.2022
Жил Висенте
Был в запасе
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