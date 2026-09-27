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Главная
Вторая Лига Б группа 2
Команды
Торпедо Вл
Максим Вафиев
Статистика
Максим Вафиев - статистика
Торпедо Вл
9 февраля 2003 (23)
#71 | Вратарь
190 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Торпедо Вл
0 : 1
20.09.2026
Искра
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
77'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Торпедо Вл
0 : 1
20.09.2026
Искра
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Звезда
2 : 3
29.08.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо Вг
0 : 1
09.08.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо Вл
2 : 2
02.08.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
0 : 0
24.07.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 0
23.05.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
1 : 1
17.05.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Иркутск
2 : 1
26.04.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
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