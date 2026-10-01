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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Константинос Кулиеракис
Статистика
€ 25 млн
Константинос Кулиеракис - статистика
Рома
28 ноября 2003 (22)
#3 | Защитник
188 см
Греция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
81' - 90'
82'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
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Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
81' - 90'
82'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
68' - 90'
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