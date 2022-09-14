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    Степан Евсютин - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Степан
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Евсютин
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Родной город Рязань
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 1' - 90' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
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