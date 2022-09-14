Никита Алексеев - статистика
#98 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Алексеев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 2002 (21 год)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Алексеев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 2002 (21 год)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.02.2023
|Был в запасе
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|14.02.2023
|Был в запасе
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|80' - 90'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Урал (Екатеринбург)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)