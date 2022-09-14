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    Никита Алексеев - статистика

    #98 | Вратарь
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Алексеев
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 января 2002 (21 год)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 Был в запасе Урал 2:1 Ростов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    14.02.2023 Был в запасе Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    12.02.2023 80' - 90' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    20.10.2022 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:3 Урал (Екатеринбург)
    28.09.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    14.09.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Урал (Екатеринбург)
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