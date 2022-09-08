Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гезим Пепси - статистика

    #53 | Полузащитник
    Имя Гезим
    Фамилия Пепси
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Родной город Базель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июля 1998 (24 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вадуц 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 77' -90' Аполлон (Лимассол) 1:0 Вадуц (Вадуц)
    27.10.2022 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    13.10.2022 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 1:2 Днепр-1 (Днепр)
    15.09.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:1 Вадуц (Вадуц)
    08.09.2022 87' -90' Вадуц (Вадуц) 0:0 Аполлон (Лимассол)
    • Читайте нас: 
    11