Гезим Пепси - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Гезим
|Фамилия
|Пепси
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1998 (24 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Гезим
|Фамилия
|Пепси
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вадуц
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|77' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:0
|Вадуц (Вадуц)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|1:2
|Днепр-1 (Днепр)
|15.09.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Вадуц (Вадуц)
|08.09.2022
|87' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|0:0
|Аполлон (Лимассол)