Андерс Даль - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Андерс
|Фамилия
|Даль
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Андерс
|Фамилия
|Даль
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|30.10.2022
|87' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|23.10.2022
|57' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)