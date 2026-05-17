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Дания. Суперлига
Команды
Фредерисия
Андерс Даль
Статистика
€ 600 тыс
Андерс Даль - статистика
Фредерисия
1 мая 2002 (24)
#14 | Полузащитник
176 см
Дания
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Дания. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредерисия
17
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Фредерисия
4 : 1
17.05.2026
Силькеборг
56' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 30 тур
Фредерисия
3 : 3
03.05.2026
Копенгаген
82' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Фредерисия
0 : 2
26.04.2026
Оденсе
67' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Рандерс
2 : 2
23.04.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 27 тур
Силькеборг
2 : 2
19.04.2026
Фредерисия
1' - 72'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
78' - 90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Оденсе
1 : 0
06.04.2026
Фредерисия
1' - 77'
Дания. Суперлига, 24 тур
Копенгаген
1 : 2
22.03.2026
Фредерисия
90' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Фредерисия
0 : 3
13.03.2026
Рандерс
61' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Фредерисия
2 : 1
01.03.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Фредерисия
1 : 1
15.02.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Фредерисия
1 : 3
05.12.2025
Оденсе
69' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 3
01.12.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Нордшелланд
5 : 0
23.11.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Фредерисия
0 : 3
09.11.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
3 : 2
01.11.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 0
20.10.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Фредерисия
0 : 2
05.10.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Виборг
2 : 1
28.09.2025
Фредерисия
1' - 46'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
3 : 2
19.09.2025
Фредерисия
61' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 1
31.08.2025
Фредерисия
67' - 90'
79'
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
90' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
70' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
73' - 90'
85'
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
76' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
Был в запасе
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