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    Андерс Даль - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Андерс
    Фамилия Даль
    Команда Силькеборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 мая 2002 (20 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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