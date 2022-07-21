Александру Муси - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Муси
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Муси
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2022
|75' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:5
|Силькеборг (Силькеборг)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.08.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|11.08.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|03.08.2022
|Был в запасе
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|28.07.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|4:2
|Сабуртало (Тбилиси)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сабуртало (Тбилиси)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)