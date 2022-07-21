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    Александру Муси - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Александру
    Фамилия Муси
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Бухарест
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июля 2004 (18 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2022 75' -90' ФКСБ (Бухарест) 0:5 Силькеборг (Силькеборг)
    25.08.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 1:3 ФКСБ (Бухарест)
    18.08.2022 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:2 Викинг (Ставангер)
    11.08.2022 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:0 ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
    03.08.2022 Был в запасе ДАК 1904 (Дунайська Стреда) 0:1 ФКСБ (Бухарест)
    28.07.2022 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 4:2 Сабуртало (Тбилиси)
    21.07.2022 Был в запасе Сабуртало (Тбилиси) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
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