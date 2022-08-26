|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2022
|77' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.10.2022
|67' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|18.09.2022
|1' -48'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|10.09.2022
|59' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|71'
|03.09.2022
|1' -82'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|26.08.2022
|66' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)