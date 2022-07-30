|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливингстон
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Хартс (Эдинбург)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|5:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|07.08.2022
|90' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|90'
|30.07.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:2
|Рейнджерс (Глазго)