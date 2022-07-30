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    Scott Romeni Bitsindou - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Scott Romeni Bitsindou
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливингстон 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.09.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Хартс (Эдинбург)
    27.08.2022 Был в запасе Абердин (Абердин) 5:0 Ливингстон (Ливингстон)
    20.08.2022 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:0 Ливингстон (Ливингстон)
    13.08.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 2:1 Хиберниан (Эдинбург)
    07.08.2022 90' -90' Данди Юнайтед (Данди) 0:1 Ливингстон (Ливингстон)
    90'
    30.07.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:2 Рейнджерс (Глазго)
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