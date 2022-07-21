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    Рольф Даниэль Викстоль - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Рольф Даниэль
    Фамилия Викстоль
    Команда Викинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 1989 (34 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викинг 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 1:3 ФКСБ (Бухарест)
    18.08.2022 73' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:2 Викинг (Ставангер)
    11.08.2022 Был в запасе Слиго Роверс (Слиго) 1:0 Викинг (Ставангер)
    04.08.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 5:1 Слиго Роверс (Слиго)
    28.07.2022 90' -90' Викинг (Ставангер) 2:1 Спарта (Прага)
    21.07.2022 77' -90' Спарта (Прага) 0:0 Викинг (Ставангер)
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