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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викинг - Спарта
Викинг - Спарта: обзор матча 28 июля 2022
Викинг
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Спарта
45'
В. Веватне
90+2'
М. Траоре
42'
Я. Зелены
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Викинг - Спарта
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Я. де Ланлай
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Траоре
Пас отдал
Н. Сандберг
90'
+2
Замена
Н. Сандберг
️️️️
З. Трипич
81'
81'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
Т. Виснер
74'
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Карабец
63'
Замена
К. Данек
️️️️
Я. Пешек
62'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Я. Кухта
Замена
М. Траоре
️️️️
Д. Карлсбакк
59'
ГОЛ! 1:1!
В. Веватне
Пас отдал
М. Сольбаккен
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Я. Зелены
Пас отдал
Т. Виснер
38'
Желтая карточка
Я. Фортельный
30'
Желтая карточка
А. Карабец
27'
Желтая карточка
Д. Ганцко
Желтая карточка
З. Трипич
27'
Желтая карточка
Д. Карлсбакк
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
18
Лукаш Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Викинг
12
Magnus Rugland Ree
ВР
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
9
Кристоф Данек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
3-3-1-3
1
Гуннарссон
20
Паттинама
4
Брекало
18
Бьорсхол
10
Трипич
7
Сольбаккен
28
Фридьоунссон
11
Кабран
3
Веватне
11
де Ланлай
11
Карлсбакк
4-3-1-2
30
Холек
4
Серенсен
17
Ганцко
30
Зелены
28
Виснер
18
Садилек
10
Пешек
9
Карабец
17
Гараслин
7
Кухта
8
Фортельный
11
де Ланлай
23
Викстоль
23
Викстоль
11
де Ланлай
10
Трипич
23
Сандберг
23
Сандберг
10
Трипич
11
Карлсбакк
24
Траоре
24
Траоре
11
Карлсбакк
28
Виснер
19
Мейдр
19
Мейдр
28
Виснер
10
Пешек
9
Данек
9
Данек
10
Пешек
9
Карабец
17
Минчев
17
Минчев
9
Карабец
7
Кухта
70
Чванчара
70
Чванчара
7
Кухта
Остались в запасе
Викинг
Спарта
12
Magnus Rugland Ree
ВР
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
35
Edvin Austbø
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
12
Magnus Rugland Ree
ВР
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
35
Edvin Austbø
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Викинг - Спарта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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