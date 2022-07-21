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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Спарта - Викинг
Спарта - Викинг: обзор матча 21 июля 2022
Спарта
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Викинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спарта - Викинг
Желтая карточка
Т. Чванчара
90'
+4
89'
Желтая карточка
П. Гуннарссон
87'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Ш. Паттинама
80'
Желтая карточка
Ш. Паттинама
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Пешек
78'
77'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Д. Карлсбакк
Замена
М. Сачек
️️️️
Я. Фортельный
72'
Замена
К. Данек
️️️️
А. Карабец
71'
Желтая карточка
Я. Фортельный
65'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Л. Гараслин
64'
63'
Желтая карточка
К. Кабран
60'
Замена
К. Лекберг
️️️️
З. Трипич
Желтая карточка
Т. Виснер
59'
54'
Желтая карточка
С. Бьорсхол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
18
Лукаш Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
26
Даниэль Горак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
9
Кристоф Данек
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
4-3-1-2
30
Холек
19
Мейдр
17
Ганцко
28
Виснер
30
Зелены
18
Садилек
10
Пешек
9
Карабец
17
Гараслин
8
Фортельный
7
Кухта
3-3-1-3
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
4
Брекало
20
Паттинама
10
Трипич
28
Фридьоунссон
7
Сольбаккен
11
Кабран
3
Веватне
11
де Ланлай
11
Карлсбакк
8
Фортельный
61
Сачек
61
Сачек
8
Фортельный
9
Карабец
9
Данек
9
Данек
9
Карабец
10
Пешек
17
Минчев
17
Минчев
10
Пешек
17
Гараслин
70
Чванчара
70
Чванчара
17
Гараслин
10
Трипич
16
Лекберг
16
Лекберг
10
Трипич
20
Паттинама
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Паттинама
11
Карлсбакк
23
Викстоль
23
Викстоль
11
Карлсбакк
Остались в запасе
Спарта
Викинг
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
26
Даниэль Горак
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
1
Арилд Остбю
ВР
27
Харальд Танген
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
26
Даниэль Горак
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
27
Харальд Танген
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Спарта - Викинг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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