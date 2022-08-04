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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викинг - Слайго Роверс
Викинг - Слайго Роверс: обзор матча 04 августа 2022
Викинг
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
5 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Слайго Роверс
4'
З. Трипич
8'
С. Фридьоунссон
53'
М. Траоре
60'
Н. Сандберг
89'
D. Cawley (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Викинг - Слайго Роверс
89'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
D. Cawley
Желтая карточка
Д. Брекало
77'
Замена
S. Kvia-Egeskog
️️️️
З. Трипич
77'
75'
Замена
Ф. Ливак
️️️️
K. O'Sullvan
75'
Замена
G. Bolger
️️️️
А. Кина
64'
Желтая карточка
Н. Пиджнакер
Замена
К. Лекберг
️️️️
Х. Танген
61'
ГОЛ! 4:0!
Н. Сандберг
Пас отдал
С. Фридьоунссон
60'
56'
Желтая карточка
N. Morahan
ГОЛ! 3:0!
М. Траоре
Пас отдал
З. Трипич
53'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
К. Кабран
46'
Замена
М. Траоре
️️️️
Д. Карлсбакк
46'
22'
Желтая карточка
G. Buckley
22'
Замена
Н. Пиджнакер
️️️️
G. Buckley
Желтая карточка
В. Веватне
11'
ГОЛ! 2:0!
С. Фридьоунссон
Пас отдал
З. Трипич
8'
8'
Замена
M. Mata
️️️️
A. McDonnell
ГОЛ! 1:0!
З. Трипич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Слайго Роверс
11
Karl O'Sullvan
ЦЗ
3
Paddy Kirk
ЦЗ
24
William Fitzgerald
ЦП
2
Lewis Banks
ЦФ
17
Adam McDonnell
ЦФ
4
Niall Morahan
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
0
D. Cawley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
26
Garry Buckley
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Викинг
12
Magnus Rugland Ree
ВР
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Слайго Роверс
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
21
Колм Хорган
ПЗ
34
Kailin Barlow
ЦП
41
Eanna Clancy
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
60
Richard Brush
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
31
Conor Walsh
ЦФ
6
G. Bolger
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
3-3-2-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
4
Брекало
18
Бьорсхол
10
Трипич
28
Фридьоунссон
7
Сольбаккен
11
Кабран
27
Танген
3
Веватне
11
Карлсбакк
2-1-5
11
3
24
9
Кина
31
26
5
0
27
Танген
16
Лекберг
16
Лекберг
27
Танген
11
Кабран
23
Сандберг
23
Сандберг
11
Кабран
11
Карлсбакк
24
Траоре
24
Траоре
11
Карлсбакк
10
Трипич
26
26
10
Трипич
26
4
Пиджнакер
4
Пиджнакер
26
17
18
18
17
9
Кина
6
6
9
Кина
11
23
Ливак
23
Ливак
11
Остались в запасе
Викинг
Слайго Роверс
12
Magnus Rugland Ree
ВР
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
21
Колм Хорган
ПЗ
34
Kailin Barlow
ЦП
41
Eanna Clancy
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
60
Richard Brush
ЦФ
31
Conor Walsh
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Остались в запасе
12
Magnus Rugland Ree
ВР
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
Остались в запасе
21
Колм Хорган
ПЗ
34
Kailin Barlow
ЦП
41
Eanna Clancy
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
60
Richard Brush
ЦФ
31
Conor Walsh
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Джон Рассел
Статистика матча Викинг - Слайго Роверс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Стадион:
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